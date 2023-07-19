Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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19 июля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 июля

Число выпавших в Москве осадков может превысить месячную норму в 1,5 раза

Синоптики предупредили о кратковременных дождях 20 июля в столице

В Мосгордуме рассказали о передаче гуманитарного груза участникам СВО

Синоптики рассказали о погоде 20 июля в столице

Москвичам рассказали, где в столице выпало больше всего осадков 18 и 19 июля

Москвичам рассказали о работе коммунальщиков на улицах города после сильного ливня

Солнечная погода вернулась в некоторые районы столицы

Движение транспорта затруднено на Лужнецкой эстакаде

Синоптики рассказали о ветреной и пасмурной погоде в столице 19 июля

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве. Системы жизнеобеспечения города работают штатно в условиях непогоды. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Строительство моста через реку Пехорку выходит на финишную прямую. Его длина составляет более 300 метров. Мост соединит трассу Московского скоростного диаметра с автодорогой Москва – Нижний Новгород – Казань. После запуска будет удобнее добираться в районы Юго-Востока.

Новый путепровод, который ведет с внутренней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги на трассу М-4 "Дон", открыли в столице. По словам Сергея Собянина, теперь транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 не будут пересекаться. Путепровод был построен в рамках реконструкции развязки на пересечении с Липецкой улицей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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