Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 июля

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве. Системы жизнеобеспечения города работают штатно в условиях непогоды. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Строительство моста через реку Пехорку выходит на финишную прямую. Его длина составляет более 300 метров. Мост соединит трассу Московского скоростного диаметра с автодорогой Москва – Нижний Новгород – Казань. После запуска будет удобнее добираться в районы Юго-Востока.

Новый путепровод, который ведет с внутренней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги на трассу М-4 "Дон", открыли в столице. По словам Сергея Собянина, теперь транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 не будут пересекаться. Путепровод был построен в рамках реконструкции развязки на пересечении с Липецкой улицей.

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