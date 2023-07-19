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19 июля, 18:30

Общество

В Мосгордуме рассказали о передаче гуманитарного груза участникам СВО

В Мосгордуме рассказали о передаче гуманитарного груза участникам СВО

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В штабе по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает", расположенном в здании Московской городской Думы, состоялась очередная передача гуманитарного груза и военной экипировки для участников СВО.

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, гуманитарный груз собирался на протяжении нескольких дней. Бойцам передадут летнюю форму, генераторы, бронежилеты, средства защиты и связи, бытовые инструменты, спортивный инвентарь и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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