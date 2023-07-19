В Мосгордуме рассказали о передаче гуманитарного груза участникам СВО

В штабе по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает", расположенном в здании Московской городской Думы, состоялась очередная передача гуманитарного груза и военной экипировки для участников СВО.

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, гуманитарный груз собирался на протяжении нескольких дней. Бойцам передадут летнюю форму, генераторы, бронежилеты, средства защиты и связи, бытовые инструменты, спортивный инвентарь и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.