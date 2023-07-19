Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Новости

18:15

Общество

Москвичам рассказали, где в столице выпало больше всего осадков 18 и 19 июля

Москвичам рассказали, где в столице выпало больше всего осадков 18 и 19 июля

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В Москве сохраняется вероятность сильного ветра до вечера 19 июля. Местами он разгоняется до 20 метров в секунду.

В столице приняли все меры по защите домов и других объектов. В комплексе городского хозяйства подсчитали, что за два дня в отдельных районах выпало свыше 90% месячной нормы осадков. Самые высокие показатели – в Северо-Восточном, Центральном и Юго-Западном округах столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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