Москвичам рассказали, где в столице выпало больше всего осадков 18 и 19 июля

В Москве сохраняется вероятность сильного ветра до вечера 19 июля. Местами он разгоняется до 20 метров в секунду.

В столице приняли все меры по защите домов и других объектов. В комплексе городского хозяйства подсчитали, что за два дня в отдельных районах выпало свыше 90% месячной нормы осадков. Самые высокие показатели – в Северо-Восточном, Центральном и Юго-Западном округах столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.