15:45Политика
Новости часа: в Москве прошел самый сильный ливень за последние 50 лет
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи пережили самый сильный ливень за последние 50 лет. Об этом сообщили синоптики.
Нанесен удар по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Фактов повреждения гражданской инфраструктуры из-за пожара на войсковом полигоне в Крыму нет. Об этом заявили местные власти.