Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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15:45

Политика

Новости часа: в Москве прошел самый сильный ливень за последние 50 лет

Новости часа: в Москве прошел самый сильный ливень за последние 50 лет

Жителей Москвы предупредили о сохранении сильного ветра до конца 19 июля

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 20 июля

Движение транспорта затруднено на Большой Серпуховской улице

Жителей Москвы предупредили о сильных порывах ветра 19 июля

Синоптики предупредили о дожде в Москве до вечера 19 июля

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

Москвичей предупредили о сильных порывах ветра 19 июля в столице

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в столице вечером 19 июля

Синоптики спрогнозировали сильные порывы ветра 19 июля в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи пережили самый сильный ливень за последние 50 лет. Об этом сообщили синоптики.

Нанесен удар по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Фактов повреждения гражданской инфраструктуры из-за пожара на войсковом полигоне в Крыму нет. Об этом заявили местные власти.

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