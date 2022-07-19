Почти 600 тонн гуманитарной помощи передано жителям ДНР, ЛНР и юга Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Случай заболевания человека бубонной чумой выявлен на севере Китая.

Москвичей предупредили об ухудшении погоды. В среду, 20 июля, ожидается гроза и усиление ветра – комплекс городского хозяйства Москвы.