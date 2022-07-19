В Москве выявили подвид "Кентавр" "Омикрон"-штамма коронавируса

В столице выявили пять случаев заражения подвидом "Кентавр" "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, у всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет.

"Кентавр" является разновидностью штамма "Омикрон". Эта мутация коронавируса, которая была обнаружена в Индии и далее перешла в другие страны, в том числе европейские. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.