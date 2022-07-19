Синоптики заявили, что середина июля в столице больше похожа на начало сентября

Синоптики сообщили, что температура воздуха в столице 19 июля прогреется до 22 градусов. По их словам, середина июля в Москве больше похожа на начало сентября. И это после затяжной жары в 30 градусов.

На этой неделе температурный фон будет отставать от климатической нормы на 4–5 градусов. В среду, 20 июля, москвичей ждет самый холодный и дождливый день за эту неделю. Воздух прогреется только до 18 градусов.

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