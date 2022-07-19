Новости последнего часа: 55 тыс человек нашли работу в Москве с помощью службы занятости

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Более 55 тысяч человек нашли работу в Москве в 2022 году с помощью службы занятости. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

ЕС начал переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Турции не планируют вводить ограничения из-за коронавируса. Об этом рассказал турецкий Минздрав.