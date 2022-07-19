Более 55 тыс человек трудоустроились в Москве с начала года при поддержке службы занятости

Больше 55 тысяч человек трудоустроились в Москве с начала года при поддержке службы занятости. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она рассказала, как московский рынок труда адаптируется к меняющимся стратегиям иностранных компаний. С начала весны около 500 иностранных компаний заявляли в СМИ о приостановке своей деятельности.

Как отметила Ракова, весной в столице развернули масштабную программу по трудоустройству сотрудников западных компаний под риском увольнения. В апреле запустили целый пакет мер для поддержки стабильной ситуации на рынке труда. Речь идет о специальной программе помощи работодателям и горожанам.

Кроме того, заммэра столицы рассказала, что правительство выделяет несколько ключевых векторов адаптации западных компаний, ранее заявивших о приостановке своей деятельности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.