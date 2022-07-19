До 22 градусов тепла ожидается в столице 19 июля

Тепло в Москву возвращаться не спешит. 19 июля в городе ожидается до 22 градусов.

Синоптики сообщили, что середина июля в столице больше похожа на начало сентября. И это после затяжной жары в 30 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.