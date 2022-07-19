Диетолог рассказала, как персики и нектарины могут противостоять плохой экологии

Персики и нектарины не только вкусные фрукты. Тем, кто живет в мегаполисах, эти фрукты помогут противостоять плохой экологии, рассказали врачи.

Как не ошибиться и выбрать спелые и сочные персики и нектарины? Есть три признака, как отличить спелые фрукты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.