Москвичи стали получать компенсации за уплаченные ковидные штрафы. Много ли уже желающих вернуть деньги?

Сколько приходится ждать, чтобы получить компенсацию? Есть ли случаи отказа в выплатах и можно ли обращаться повторно? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.