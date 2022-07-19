Почти 7,5 млн российских пенсионеров получат надбавку к пенсии

Почти 7,5 миллионов российских пенсионеров получат надбавку к пенсии. Индексация выплат намечена на 1 августа. Она коснется как работающих, так и не работающих пенсионеров.

Все произойдет автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно. Размер прибавки в законе не зафиксирован. Он будет зависеть от количества баллов за страховые отчисления и года выхода на пенсию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.