Москвичам рассказали о погоде на день

Аномальная жара в столице начала сменяться умеренным теплом. Утром 19 июля осадки маловероятны, а днем ожидаются ливни и грозы.

Воздух прогреется до 29 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.