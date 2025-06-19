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19 июня, 19:30

Общество

Африканский дизайнер Ксандер Пратт впечатлил гостей ПМЭФ-2025 своим стилем

Африканский дизайнер Ксандер Пратт впечатлил гостей ПМЭФ-2025 своим стилем

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Одним из самых эпатажных участников Петербургского международного экономического форума стал африканский дизайнер Ксандер Пратт. Его уникальный стиль привлек внимание всех гостей форума. Одна из его коллекций вдохновлена Москвой.

Ксандер рассказал, что посещает Россию в пятый раз, отметил лояльность и доброту москвичей, а также выразил восхищение архитектурой Москвы и Санкт-Петербурга. Дизайнер пообещал посетить стенд Москвы на форуме, чтобы познакомиться с новыми городскими проектами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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