Новости часа: контракт о военслужбе смогут заключать независимо от пребывания в запасе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Служить по контракту смогут мужчины вне зависимости от пребывания в запасе, в том числе жители новых регионов. Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта о праве ограниченно годных служить в ВС по контракту.

Новгородские экспортеры выходят на маркетплейсы Турции и Индии. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Идут поиски пропавшего батискафа, который направлялся к Титанику. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на береговую охрану американского Бостона.