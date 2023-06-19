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Новости

19 июня, 19:00

Общество

Новости часа: контракт о военслужбе смогут заключать независимо от пребывания в запасе

Новости часа: контракт о военслужбе смогут заключать независимо от пребывания в запасе

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Служить по контракту смогут мужчины вне зависимости от пребывания в запасе, в том числе жители новых регионов. Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта о праве ограниченно годных служить в ВС по контракту.

Новгородские экспортеры выходят на маркетплейсы Турции и Индии. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Идут поиски пропавшего батискафа, который направлялся к Титанику. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на береговую охрану американского Бостона.

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