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Общество

Новости часа: дети погибших от COVID-19 медработников получат квоты на зачисление в вузы

Новости часа: дети погибших от COVID-19 медработников получат квоты на зачисление в вузы

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Детей медработников, погибших от COVID-19, будут зачислять в медвузы без экзаменов. Об этом заявила заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова.

При прекращении зерновой сделки меморандум РФ – ООН по облегчению экспорта должен продолжить работу. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

До 7 баллов обещают вечером 19 июня на дорогах Москвы. Таков прогноз ЦОДД.

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