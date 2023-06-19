Новости часа: дети погибших от COVID-19 медработников получат квоты на зачисление в вузы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Детей медработников, погибших от COVID-19, будут зачислять в медвузы без экзаменов. Об этом заявила заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова.

При прекращении зерновой сделки меморандум РФ – ООН по облегчению экспорта должен продолжить работу. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

До 7 баллов обещают вечером 19 июня на дорогах Москвы. Таков прогноз ЦОДД.