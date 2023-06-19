Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:45

Общество

Новости часа: правительство закрепит норму о проверках бизнеса только профведомствами

Новости часа: правительство закрепит норму о проверках бизнеса только профведомствами

Россияне стали прививаться от клещевого энцефалита на фоне роста количества укусов

Голикова рассказала о производстве лекарств из перечня наиболее приоритетных препаратов

Новости часа: 112 зданий московских поликлиник находятся на реконструкции

"Цифра дня": 63 года

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 20 июня

Новости часа: сразу 8 обновленных поликлиник начинают работу в Москве в июне

Новости часа: повышение стоимости проезда по платным дорогам в РФ будет точечным

Стало известно, как россияне будут отдыхать в праздники в 2024 году

Новости часа: ж/д магистраль Москва – Санкт-Петербург могут продлить до Минска

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство закрепит норму о проверках бизнеса только профильными ведомствами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В понедельник, 19 июня, в Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецком Эрзуруме. Таковые данные сейсмологов.

Читайте также
обществогородпроисшествияза рубежомвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика