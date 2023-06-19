Новости часа: правительство закрепит норму о проверках бизнеса только профведомствами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство закрепит норму о проверках бизнеса только профильными ведомствами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В понедельник, 19 июня, в Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецком Эрзуруме. Таковые данные сейсмологов.