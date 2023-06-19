Россияне стали прививаться от клещевого энцефалита на фоне роста количества укусов

В Подмосковье перевыполнили план по вакцинации от клещевого энцефалита. С начала 2023 года привили более девяти тысяч человек, почти треть из них – дети. Об этом сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

Также известно, что с начала сезона за медицинской помощью обратились уже около семи тысяч укушенных, у 80 человек в итоге нашли болезнь Лайма. Примерно в 20% случаев клещи оказались носителями боррелиоза.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.