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16:30

Общество

Россияне стали прививаться от клещевого энцефалита на фоне роста количества укусов

Россияне стали прививаться от клещевого энцефалита на фоне роста количества укусов

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В Подмосковье перевыполнили план по вакцинации от клещевого энцефалита. С начала 2023 года привили более девяти тысяч человек, почти треть из них – дети. Об этом сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

Также известно, что с начала сезона за медицинской помощью обратились уже около семи тысяч укушенных, у 80 человек в итоге нашли болезнь Лайма. Примерно в 20% случаев клещи оказались носителями боррелиоза.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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