Скончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

На 77-м году жизни умер экс-госсекретарь и первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис. Об этом сообщила его племянница Юлия.

Уточняется, что скончался он в Баку. По словам пресс-секретаря политика, смерть Бурбулиса стала неожиданной: он не болел, хорошо себя чувствовал и даже принимал участие в Глобальном бакинском форуме.

Геннадий Бурбулис был одним из ближайших соратников первого президента России Бориса Ельцина. Он участвовал в организации Беловежского совещания, на котором лидеры России, Украины и Белоруссии приняли решение о прекращении существования СССР.

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