Гуляющие москвичи заполонили столицу в воскресенье

По выходным центр Москвы становится местом притяжения для прогулок. Манежная площадь, Патриаршие пруды, "Зарядье", Парк Горького – выбор огромен. Популярность этих мест только выросла после открытия велопроката и запуска фонтанов.

В воскресенье горожан не распугала даже гроза. О том,как москвичи проводят воскресный день, – в эфире телеканала Москва 24.

