Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В понедельник днем температура воздуха в Москве составит +22...+25 градусов, а ночью – +14...+16 градусов. Не исключены умеренные осадки.

Дожди прекратятся к концу недели: на смену ливням придет жара. В последние дни июня воздух в столице может прогреться до +30 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

