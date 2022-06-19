Москву накрыл сильный дождь. Центральные районы города уже вовсю заливает. Кроме того, из-за сильного ветра в столичном регионе сегодня объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

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