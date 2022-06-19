В Москве на предстоящей неделе выпадет половина месячной нормы осадков

В Москве на предстоящей неделе прольется половина месячной нормы осадков, сообщили в центре погоды "Фобос".

Между Кипром и Грецией возобновилось паромное сообщение, сообщают СМИ.

Вашингтон не сможет лишить Москву голоса в международных делах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

