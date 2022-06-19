В МО рассказали, как идет наступление союзных войск России ДНР и ЛНР

Как идет наступление союзных войск России ДНР и ЛНР, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, успешно развивается наступление на Северодонецком направлении. Подразделениями Народной Милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации освобожден населенный пункт Метелкино.

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