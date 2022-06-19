Теперь и Mango окончательно уходит из России. Бренд прекратит прямые продажи после 23 лет пребывания на нашем рынке. Об этом пишут испанские СМИ со ссылкой на источник в компании. Сообщается, что сеть уже договорилась с несколькими партнерами о передаче 55 магазинов, которые после этого станут франшизами. Компания также сохранит 800 рабочих мест. Передача первых двух магазинов ожидается на следующей неделе. До июля компания откажется еще от 22 точек. Прямых онлайн-продаж тоже не будет. В марте компания сообщила о временной приостановке работы в России из-за логистических трудностей.

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