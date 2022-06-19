Натуралист, который фотографирует животных, поделился веселым видео. В ожидании лучшего снимка он залег в траве, но в какой-то момент он сам стал объектом наблюдения для сурикатов. Они залезли ему на голову, на спину и окружили фотографа. В итоге к нему прибежило целое семейство любопытных животных. Фотограф пытался не двигаться, чтобы не отпугнуть сурикатов и потихоньку снимал эту необычную встречу.

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