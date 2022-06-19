Mango прекратит прямые продажи в России. Об этом пишут испанские СМИ со ссылкой на источник в компании. Сообщается, что сеть уже договорилась с несколькими партнерами о передаче 55 магазинов, которые после этого станут франшизами. Компания также сохранит 800 рабочих мест. Передача первых двух магазинов ожидается на следующей неделе. До июля компания откажется еще от 22 точек. Кроме того, не будет прямых онлайн-продаж. В марте компания сообщила о временной приостановке работы в России из-за логистических трудностей.

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