После ухода иностранных компаний в России возникла проблема с лифтами

После ухода иностранных компаний в России возникла проблема со скоростными лифтами – именно их устанавливают в высотках. Причем многие застройщики уже подготовили дома под определенные конструкции, а вот само оборудование еще не успели закупить. Не задержится ли из-за всего этого сдача новостроек, и какие отечественные производители готовы взять новую высоту и выйти на рынок – в сюжете телеканала Москва 24.