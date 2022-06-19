Военные медики РФ оказывают помощь жителям Луганской народной республики. Они развернули полевой госпиталь. Там лечат не только раненных военнослужащих, но и всех желающих. Врачи принимают и детей, и взрослых. Блоки оснащены современным оборудованием российского производства. Сам госпиталь сделан из прочной, пуленепробиваемой ткани.

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