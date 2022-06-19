Малыш-альпака из воронежского парка узнал своего спасителя. Детеныш появился на свет месяц назад. От молока поначалу отказывался. Выжить помог Никита – каждые три часа он грел и поил альпачонка козьим молоком из бутылочки. Однако через пять дней природа взяла свое, малютка научился пить материнское молоко. Потом Никита уехал из парка, но всеё-таки вернулся на первую круглую дату к четвероногому другу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.