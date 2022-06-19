Магазины спортинвентаря "Декатлон" закроются из-за логистических проблем

Магазины спортинвентаря "Декатлон" из-за логистических проблем закроются через неделю. Стоит ли срочно бежать, чтобы ухватить остатки, и можно ли будет обменять, если в спешке не угадали с размером.

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