Сотрудника, который не прошел вакцинацию, можно отстранить от работы

Сотрудника, который не прошел обязательную вакцинацию, можно отстранить от работы без сохранения зарплаты. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", – сказал он.

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