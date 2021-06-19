В Москве стало больше желающих вакцинироваться от коронавируса

В Москве после того, как для некоторых вакцинация стала обязательной, записываться на прививку люди стали в три раза чаще.

В рубрике "Подставь плечо" Москва 24 рассказывает, как проходит вакцинация в городе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.