В Москве за сутки выявили 9 120 новых случаев коронавируса

В Москве за последние сутки выявили 9 120 новых случаев коронавируса. Максимальный прирост за весь период пандемии фиксируется в городе второй день подряд.

За это время выздоровели от инфекции 3 395 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

