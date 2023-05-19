Пришедшие в столичный пункт отбора на военслужбу по контракту рассказали о своей мотивации

В столице продолжает работу пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Все больше москвичей готовы отправиться на службу, они рассказали, почему приняли такое решение.

"Я уже один раз давал присягу. Мой народ в опасности, поэтому я пошел на службу", – поделился один из добровольцев.

Срок прохождения службы определяется индивидуально. Подробную информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по номеру 117 и прочесть на портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.