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Общество

Эксперт рассказал, что делать метеозависимым людям во время геомагнитных бурь

Эксперт рассказал, что делать метеозависимым людям во время геомагнитных бурь

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Ученые сообщили, что скоро на Землю обрушится мощнейшая геомагнитная буря. Это произойдет из-за вспышки на Солнце. По прогнозам, выброс энергии может достичь Земли 20 мая, а затем 22 или 23 мая.

Терапевт Андрей Кондрахин рассказал, правда ли, что из-за этого метеозависимые люди могут испытывать головную боль, тошноту, боль в суставах и бессонницу. Эксперт также объяснил, что им делать в такой период.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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