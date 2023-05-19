Эксперт рассказал, что делать метеозависимым людям во время геомагнитных бурь

Ученые сообщили, что скоро на Землю обрушится мощнейшая геомагнитная буря. Это произойдет из-за вспышки на Солнце. По прогнозам, выброс энергии может достичь Земли 20 мая, а затем 22 или 23 мая.

Терапевт Андрей Кондрахин рассказал, правда ли, что из-за этого метеозависимые люди могут испытывать головную боль, тошноту, боль в суставах и бессонницу. Эксперт также объяснил, что им делать в такой период.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.