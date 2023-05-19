Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:45

Общество

Пришедшие в столичный пункт отбора контрактников рассказали о своей мотивации

Пришедшие в столичный пункт отбора контрактников рассказали о своей мотивации

"Атмосфера": 13 градусов ожидается в столице вечером 19 мая

Новости часа: завершена реконструкция исторического спорткомплекса "Москвич"

Жителям Москвы рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу

"Доктор 24": медики рассказали об увеличении губ

Новости часа: авиакомпания Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию

Желтый уровень опасности из-за пожаров в столичном регионе продлили до вечера 20 мая

"Утро": москвичам рассказали о погоде 19 мая

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 48%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 755 мм ртутного столба 19 мая

Все больше москвичей готовы отправиться на службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова. Пункт работает по принципу одного окна. Там можно подать заявление и пройти медицинский осмотр.

"В первую очередь инициатива – за Россию, наши предки всегда защищали наши рубежи. Ну и заработок, работа, стабильность", – поделился один из добровольцев.

Срок прохождения службы определяется индивидуально, однако минимальный составляет 11 месяцев. Военнослужащим, которые подписали контракт, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Подробную информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по номеру 117 и прочесть на портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика