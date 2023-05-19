Пришедшие в столичный пункт отбора контрактников рассказали о своей мотивации

Все больше москвичей готовы отправиться на службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова. Пункт работает по принципу одного окна. Там можно подать заявление и пройти медицинский осмотр.

"В первую очередь инициатива – за Россию, наши предки всегда защищали наши рубежи. Ну и заработок, работа, стабильность", – поделился один из добровольцев.

Срок прохождения службы определяется индивидуально, однако минимальный составляет 11 месяцев. Военнослужащим, которые подписали контракт, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Подробную информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по номеру 117 и прочесть на портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.