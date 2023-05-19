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Общество

Роспотребнадзор призвал москвичей не отказываться от покупки мяса из-за птичьего гриппа

Роспотребнадзор призвал москвичей не отказываться от покупки мяса из-за птичьего гриппа

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Москвичам не стоит отказываться от покупки мяса из-за карантина, который ввели в нескольких районах. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что на фабриках сохраняется высокий уровень контроля. Поэтому вся продукция в магазинах безопасна. Все меры против птичьего гриппа в Москве носят профилактический характер, отметили в управлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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