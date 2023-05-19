Роспотребнадзор призвал москвичей не отказываться от покупки мяса из-за птичьего гриппа

Москвичам не стоит отказываться от покупки мяса из-за карантина, который ввели в нескольких районах. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что на фабриках сохраняется высокий уровень контроля. Поэтому вся продукция в магазинах безопасна. Все меры против птичьего гриппа в Москве носят профилактический характер, отметили в управлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.