Утки напали на прохожего на юго-востоке Москвы

В Москве утки напали на человека. Инцидент произошел на 9-м километре МКАД в районе Выхино-Жулебино.

Несколько уток прогуливались недалеко от трассы, присутствие человека при этом их не напугало, а, наоборот, привело в ярость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

