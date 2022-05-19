Синоптики сообщили о похолодании ночью 19 мая

В некоторых районах столице уже прошел сильный ливень. В данный момент тоже пасмурно, небо заволокло плотными тучами и местами идет дождь.

За окном в эти минуты примерно 12 градусов, но к ночи заметно похолодает. А в Подмосковье даже возможны заморозки. По словам синоптиков, в ближайшие два дня воздух останется прохладным. И только потом можно будет рассчитывать на потепление.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.