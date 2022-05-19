Орешкин прокомментировал ситуацию с безработицей в России

Ситуация с безработицей в РФ полностью управляема, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

"Ростех" готов перевести авиакомпании на свою систему бронирования в случае введения санкций.

Аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite будут поставлять в сети общепита.

