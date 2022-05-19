Решение по индексации соцвыплат может быть принято на следующей неделе – Орешкин

Решение по индексации соцвыплат может быть принято на следующей неделе. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Власти Москвы обеспечат проезд детей в летние лагеря на поездах, если ограничение полетов продлят, сообщил "Мосгортур"

На отсрочку от призыва в армию претендуют почти девять тысяч айтишников РФ. Об этом рассказали в Минцифры.

