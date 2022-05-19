Москвичей предупредили о дожде 19 мая

В четверг, 19 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 12–14 градусов, по области – 9–14 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

