Синоптики предупредили о дожде 19 мая

Погода в Москве 19 мая меняет настроение по несколько раз в час. Утро началось с дождя, в данный момент во многих районах вышло солнце. Термометры показывают 11 градусов тепла.

Судя по прогнозу синоптиков, дожди в течение дня еще вернутся. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.