В Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена"

В России может появиться новое детско-молодежное движение. Законопроект о создании "Большой перемены" внесли в Госдуму.

Участниками смогут стать все дети с шести лет, учащиеся колледжей и техникумов. У них будут наставники, которые обеспечат досуг и развитие. На эту должность не возьмут иностранных агентов и связанных с ними лиц.

Участие в движении добровольное. Ставку делают на принцип преемственности и равные права, с учетом индивидуальных особенностей, говорится в документе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.