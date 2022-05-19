В России резко вырос спрос на товары для рыбалки, туризма и охоты

В России, по данным интернет-магазинов, за последнее время сильно вырос спрос на товары для рыбалки, туризма и охоты. Оборот рыбацких и охотничьих магазинов увеличился на 107%, а количество покупок – на 175% за 2,5 месяца в сравнении с аналогичным периодом в 2021 году.

Самих покупателей стало больше на 115%. Помимо рыболовных аксессуаров, в топ товаров по приросту продаж также вошли горелки, кемпинговые лампы и туристические фонари. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

