Военврачи РФ доставили ребенка из Херсона на операцию в Крым

Российские военные врачи эвакуировали четырехлетнего мальчика из Херсона в Республику Крым. За помощью к ним обратилась мама ребенка.

У мальчика выявили тяжелое заболевание. Необходима срочная операция профильных специалистов.

Так как в Херсонской области многих специалистов пока не хватает, командование медотряда решило перевезти ребенка с мамой в Крым. Мальчика приняли в Детской республиканской клинической больнице в Симферополе. Скоро он получит всю необходимую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

