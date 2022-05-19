Россиян хотят позвать на экскурсии в аэропорты и на заводы

Россиян хотят заинтересовать экскурсиями на аэропорты, заводы и крупные производства. Данное направление решили поддержать на законодательном уровне, чтобы повысить престиж рабочих профессий и познакомить россиян с отечественной промышленностью.

В некоторых регионах России такие туры уже существуют, но требуют поддержки со стороны государства. Сейчас планируют разработать маршруты уже с промышленниками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.