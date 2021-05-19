Песчаные бури накрыли несколько регионов России

Сразу в нескольких регионах страны бушуют песчаные бури. В Дагестане она началась около трех часов дня из-за прохождения холодного фронта, с которым перемешался горячий воздух. В республике сейчас +35 градусов.

В Астрахани из-за пылевой бури рухнул балкон многоэтажки. В этот момент снизу оказался прохожий. Он госпитализирован.

Песчаная буря накрыла и участок трассы в Алтайском крае. Из-за плотных туч мелкого песка водители ничего не видели и съезжали на обочину, чтобы не попасть в аварию. Почти остановилось движение на трассе Бийск – Барнаул. Ветер валил деревья и обрывал провода. Из-за этого некоторые районы Бийска оказались без света, а на улицах встали трамваи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.